Polizeieinsatz bei Volksbank Beamte halten Kunden vom Betreten der Schalterhalle ab

Ein Einbruch bei der Kreissparkasse in Sulgen, ein Einbruch bei der Selbstbedienungsstelle in Bösingen – und jetzt ein Polizeieinsatz bei der Volksbank in Schramberg. Was ist gerade eigentlich los?