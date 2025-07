Mann attackiert in Bad Herrenalb Passanten

1 Die Polizei hat am Montagnachmittag einen Einsatz in Bad Herrenalb (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa Am Montagnachmittag tickt ein 43-Jähriger aus und greift mehrere Personen an – darunter eine noch unbekannte Frau und die Besatzung des Streifenwagens.







Ein Mann in psychischem Ausnahmezustand geht in Bad Herrenalb auf Passanten und Polizisten los: Nun suchen die Ordnungshüter eine hellblonde Frau. Zu dem Zwischenfall ist es laut dem Polizeipräsidium Pforzheim am Montag gekommen.