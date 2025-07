Unbekannter bricht in Einkaufcenter in Freudenstadt ein

Ein Unbekannter ist zwischen Samstagabend und Montagmorgen in ein Einkaufscenter in Freudenstadt eingedrungen. Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Zeugen.







Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen versteckte sich der Täter nach Ladenschluss im Bereich der Toiletten des in der Ludwig-Jahn-Straße gelegenen Einkaufscenter in Freudenstadt. Dann verschafften sie sich so Zutritt zum Gebäude.