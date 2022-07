Unbekannte stehlen Audi Q3 in Balingen

1 Die Täter das auf einem Parkplatz abgestellte Auto. (Symbolfoto) Foto: Aleksey Korchemkin/ Shutterstock

In der Lisztstraße ist am Mittwochnachmittag ein weißer Audi Q3 gestohlen worden.















Balingen - Den derzeitigen Ermittlungen zufolge gelangten Unbekannte gegen 15 Uhr über den Hintereingang in die Bäckerei eines Supermarkts und entwendeten dort eine Handtasche. Neben Bargeld und persönlichen Dokumenten befand sich darin auch der Fahrzeugschlüssel des auf dem Parkplatz abgestellten Audi.

Täter fahren Richtung Wohngebiet Lauwasen davon

Mit dem Auto, an dem zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen BL-LZ 7777 angebracht waren, fuhren die Täter in der Folge in Richtung Wohngebiet Lauwasen davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Audis geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden.