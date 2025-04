Öffnungszeiten werden gekürzt Große Betreuungsnot im Friesenheimer Kindergarten

In der Kita Sonnhalde in Friesenheim müssen die Öffnungszeiten gekürzt werden, es herrscht Fachkräftemangel. Die Situation ist sogar so angespannt, dass Eltern gefragt wurden, ob für sie eine Vier-Tages-Betreuung in Frage kommen könnte.