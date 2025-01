Unbekannte haben im Kindergarten-Neubau in der Wilhelmstraße in Bitz ihr Unwesen getrieben und einen hohen Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, dürfte sich die Tat im Zeitraum vom 17. Januar bis 20. Januar ereignet haben. Festgestellt wurde der Sachschaden erst jetzt.

Der oder die Täter drangen dabei unbefugt in das sich noch im Bau befindliche Gebäude ein und unterbrachen die Stromverbindung zu einer mobilen Heizzentrale. Diese fiel daraufhin aus.

Infolgedessen gefror das Wasser in den Leitungen und sie platzten. Das ausgetretene Wasser richtete weitere Schäden am Fußboden an. Ebenso wurde das Heizgerät in Mitleidenschaft gezogen.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, dürfte laut Polizei jedoch mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei bittet unter Tel. 07434/93900 um Zeugenhinweise.