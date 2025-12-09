Polizei sucht nach Zeugen: Einbrecher stehlen Waren aus zwei Läden in Schwenningen

1 Diebe waren in Schwenningen unterwegs. (Symbolfoto) Foto: AA+W - stock.adobe.com Unbekannte haben sich zwischen Freitag- und Samstagabend gewaltsam Zugang in einen Supermarkt und ein Kiosk verschafft. Die Polizei fahndet nach den Einbrechern und Dieben.







Im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr, ist es in Schwenningen im Bereich der Villinger- und Wasenstraße zu mindestens zwei Einbrüchen und Sachbeschädigungen gekommen. Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zugang in einen Kiosk und einen Supermarkt an der Villinger Straße und entwendete aus beiden verschiedene Waren.