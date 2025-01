1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Brandleger. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Unbekannte hatten am Montag die Damentoilette im Ettenheimer Prinzengarten angezündet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.









Link kopiert



Der Freundeskreis Prinzengarten hatte es bereits berichtet: Unbekannte haben am Montag die öffentlich zugängliche Damentoilette einer Toilettenanlage im Prinzengarten (Im Pfaffenbach/Freiburger Straße) durch Brandlegung beschädigt. Gegen 15.45 Uhr wurde die in der Toilette befindliche Wickelauflage mutwillig entzündet, berichtete am Mittwoch nun die Polizei.