Polizei sucht mehrere Täter: Einbrecher nehmen Tresor aus Lahrer See-Restaurant mit

1 Das See-Restaurant hatte in der Nacht zu Freitag ungebetene Gäste. Foto: Braun

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag in das Restaurant im Seepark Lahr eingedrungen, wie die Polizei am Dienstag gemeldet hat. Die Täter stahlen einen Tresor, der Bargeld und Wertgegenstände enthielt.









Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren es mehrere Täter, die gegen 2 Uhr in das Restaurant einbrachen und sich längere Zeit darin aufhielten. Den Tresor nahmen sie mit – doch offenbar war er ihnen zu schwer. Denn am Freitagnachmittag fanden ihn Beamte der Kriminaltechnik etwa 200 Meter vom Restaurant entfernt. Er lag in Richtung Industriegebiet Mietersheim unweit des dortigen Sportplatzes abgedeckt im Gras.