Polizei sucht Hinweise: Mann bedrängt in Kehl zwei Kinder und flüchtet

1 Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Mann liefern können. (Symbolfoto) Foto: Murat Nach einem verdächtigen Vorfall am Sonntagmittag an einem Skaterplatz in Goldscheuer sucht die Polizei Kehl Zeugen. Demnach soll ein Mann zwei Kinder belästigt haben.







Link kopiert



Den Angaben zweier Kinder zufolge, die sich gegen 13.30 Uhr auf dem Gelände im Markusweg aufgehalten haben sollen, wurden die beiden Jungen von einem unbekannten Mann angesprochen. Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Fremde soll sie demnach gefragt haben, ob sie sich Bargeld verdienen wollen, ohne genauer darauf eingegangen zu sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.