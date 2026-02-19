Polizei sucht Hinweise: Mann bedrängt in Kehl zwei Kinder und flüchtet
Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Mann liefern können. (Symbolfoto) Foto: Murat

Nach einem verdächtigen Vorfall am Sonntagmittag an einem Skaterplatz in Goldscheuer sucht die Polizei Kehl Zeugen. Demnach soll ein Mann zwei Kinder belästigt haben.

Den Angaben zweier Kinder zufolge, die sich gegen 13.30 Uhr auf dem Gelände im Markusweg aufgehalten haben sollen, wurden die beiden Jungen von einem unbekannten Mann angesprochen. Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Fremde soll sie demnach gefragt haben, ob sie sich Bargeld verdienen wollen, ohne genauer darauf eingegangen zu sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

 

Die Kinder sollen ihm daraufhin zu Verstehen gegeben haben, das sie die Polizei verständigen würden, woraufhin der Unbekannte mit einem silbernen Fahrrad das Weite suchte. Der Mann soll ein deutsches Erscheinungsbild gehabt haben. Er trug weiße, kurze Haare, ohne Bart. Darüber hinaus soll er neben einem grauen Helm eine schwarze Sonnenbrille und einen neongelben Rucksack mit sich geführt haben.

Auch wenn es bis dahin zu keinen strafbaren Handlungen kam, nehmen die Ermittler den Vorfall Ernst, heißt es weiter. Im vergangenen Jahr soll es bereits zu einem ähnlichen Vorfall, mit einem Unbekannten und derselben Personenbeschreibung gekommen sein.

 