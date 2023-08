Die 16-jährige Jacklynn F. wird seit 7. Juni vermisst. An diesen Tag soll sie unerlaubt ein Jugendhilfezentrum in Lahr verlassen haben.

Wie die Polizei mitteilt, verließ Jacklynn F. am 7. Juni gegen 21 Uhr die Einrichtung und kehrte nicht mehr zurück. Die Vermisste habe mehrere Hinwendungsorte im Bereich Kehl und sei in der Vergangenheit mehrfach abgängig gewesen. Es könne aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befindet.

Die 16-Jährige ist etwa 160 Zentimeter groß, schlank/hager, hat schulterlange braune Haare, braune Augen, Narben am linken Unterarm und trägt möglicherweise ein Nasen-Piercing, beschreibt die Polizei die Vermisste.

Hier geht es zum Foto

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Offenburg unter Telefon 0781/21 28 20 entgegen.