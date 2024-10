1 Der Polizeihubschrauber ist unterwegs (Symbolbild). Foto: dpa

Ein nächtlicher Polizeieinsatz hat die Bürger in Rottweil-Neufra Samstagnacht beunruhigt. Mehrere Streifenwagen waren im Ort unterwegs, ein Hubschrauber kreiste über dem Ort.









Was war los? Wie die Polizei auf Nachfrage erklärt, hatte ein aufmerksamer Zeuge am Samstag gegen 21.15 Uhr gemeldet, dass unbekannte Personen gerade in ein Wohnhaus in der Straße Ob der Bint einbrechen wollen. Daraufhin rückten mehrere Polizeistreifen an und der Hubschrauber wurde angefordert.