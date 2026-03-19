Polizei sucht Drängler: Auf B27 bei Donaueschingen – BMW-Fahrer legt Vollbremsung hin
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Die Polizei bittet um Hinweise auf den BMW-Fahrer. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Mittwochabend ist ein 48-Jähriger auf dem Weg ins Donaueschinger Stadtgebiet von einem anderen Autofahrer bedrängt worden. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Der 48-Jährige war mit seinen Skoda gegen 22.15 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Richtung Donaueschingen unterwegs. An der Kreuzung B33/B27 ordnete er sich neben einem weiteren Auto auf einer der beiden Linksabbiegespuren ein. Nachdem beide Autos abgebogen waren, „drückte“ sich laut Mitteilung der Polizei ein BMW zwischen die beiden Autos, überholte und setzte sich anschließend vor den Skoda.

 

Über das Fahrverhalten verärgert gab der 48-Jährige dem BMW-Fahrer die Lichthupe. Daraufhin legte der BMW-Fahrer kurz nach der ersten Abfahrt nach Bad Dürrheim eine Vollbremsung hin und nötigte den Skoda-Fahrer so, ebenfalls abzubremsen.

Anschließend wechselte der BMW die Spur und fuhr zunächst parallel zum Skoda, bevor er sich hinter den Wagen des 48-Jährigen setzte und ihm unter ständigem dichtem Auffahren bis ins Stadtgebiet Donaueschingen folgte.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr. Hinweise auf den Fahrer des BMW unter Telefon 0771/83783-0 an das Revier Donaueschingen.

 