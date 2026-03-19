Polizei sucht Drängler: Auf B27 bei Donaueschingen – BMW-Fahrer legt Vollbremsung hin

1 Die Polizei bittet um Hinweise auf den BMW-Fahrer. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat Am Mittwochabend ist ein 48-Jähriger auf dem Weg ins Donaueschinger Stadtgebiet von einem anderen Autofahrer bedrängt worden. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr.







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Der 48-Jährige war mit seinen Skoda gegen 22.15 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Richtung Donaueschingen unterwegs. An der Kreuzung B33/B27 ordnete er sich neben einem weiteren Auto auf einer der beiden Linksabbiegespuren ein. Nachdem beide Autos abgebogen waren, „drückte“ sich laut Mitteilung der Polizei ein BMW zwischen die beiden Autos, überholte und setzte sich anschließend vor den Skoda.