1 Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

In Rottenburg-Ergenzingen ist bei mehreren Lastwagen Kraftstoff abgeschlaucht worden.









Link kopiert



Wie die Polizei mitteilt, wurde in den Nächten auf Freitag und Samstag an insgesamt vier Lkw Krafstoff im Wert von mehreren hundert Euro abgeschlaucht. Die Lastwagen waren auf einem Parkplatz an der L1184 zwischen Ergenzingen und der B28-Einmündung abgestellt.