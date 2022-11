1 Die Polizei sucht eine 61-Jährige Hechingerin. (Symbolfoto) Foto: dpa

Die Polizei sucht nach der 61-jährigen Monika P. aus Hechingen, die seit Sonntag vermisst wird.















Hechingen - Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheiten kehrte Monika P. seit Sonntag nicht wieder nach Hause zurück, weshalb am Montag Vermisstenanzeige erstattet wurde. Laut Mitteilung der Polizei ergaben die Ermittlungen Hinweise, dass sie sich seit ihrem Verschwinden unter anderem in Nagold und in Rottenburg aufgehalten haben. Am Dienstagvormittag war sie wiederum in Hechingen unterwegs, ohne an ihre Wohnanschrift zurückzukehren.

Die 61-Jährige ist mobil und könnte mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich zwischenzeitlich in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird nun auch öffentlich nach ihr gefahndet.

Hinweise zum Aufenthaltsort an die Polizei

Die verwirrt wirkende Vermisste ist 1,65 Meter groß, schlank und hat dunkle, schulterlange Haare. Sie ist bekleidet mit einer braunen, halblangen Jacke, braunem Oberteil mit Reißverschluss, schwarzer Hose und senfgelben Turnschuhen. Außerdem hat sie einen schwarzen Rucksack bei sich. Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

Wer die Frau gesehen hat oder sonstige Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter 07471 / 98 80 - 0 beim Polizeirevier Hechingen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.