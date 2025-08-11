Polizei stoppt Autofahrerin: 66-Jährige mit stillgelegtem Auto unterwegs

1 Der Polizei fiel eine Autofahrerin auf, die in Schlangenlinien fuhr. (Symbolfoto) Foto: dpa/Paul Zinken Eine 66-jährige Autofahrerin fiel Polizeibeamten wegen ihres Fahrstils auf. Sie entzog sich der Polizeikontrolle, bis sie in Aistaig zum Stoppen gebracht werden konnte.







Am späten Samstagabend hat die Polizei eine 66 Jahre alte Frau gestoppt, die mit einem außer Betrieb gesetzten Auto unterwegs war. Gegen 22.20 Uhr fiel der VW Caddy in der Stuttgarter Straße durch Schlangenlinien auf und sollte kontrolliert werden. Die Fahrerin hielt zunächst nicht an und konnte erst im Ortsteil Aistaig zum Stoppen gebracht werden.