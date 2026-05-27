Polizei-Statistik für 2025: Zahl der Ladendiebstähle in St. Georgen explodiert

Wie sicher lebt es sich in St. Georgen? Wie viele Straftaten wurden 2025 bei der Polizei angezeigt? Und wer verübte sie? Antworten auf diese Fragen gab es nun im Gemeinderat.
Zwei Jugendliche, die mit einem Auto ins Schaufenster eines Autohauses krachen, ein Raubüberfall auf den Rewe-Markt in der Industriestraße oder auch ein Betrüger, der bei der Geldabholung nach einem Schockanruf geschnappt werden konnte – es waren so einige aufsehenerregende Fälle, mit denen es die Polizei im vergangenen Jahr in St. Georgen zu tun hatte. Und auch sonst gab es für die Beamten des hiesigen Reviers einiges zu tun. Was genau – davon berichtete Revierleiterin Nicole Minge nun im Gemeinderat.