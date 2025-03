Polizei spricht von Missverständnis: Wirbel um vermeintliche Kindesentführung in Lahr

Acht Tore in Teningen SC Lahr feiert nach wildem Ritt am Fasent-Spieltag

Der Pflichtspielauftakt ins neue Jahr in der Verbandsliga ist dem SC Lahr geglückt. In Teningen drehte das Team besonders in der zweiten Halbzeit auf und traf innerhalb von sieben Minuten dreifach. Fünf verschiedene Torschützen sicherten den Erfolg.