Polizei Schramberg: Revierleiter zeigt sich wählerisch

Jürgen Lederer spricht über das„Goldene Dreieck“ in der Talstadt, sensible Einsatzbereich und warum er Besuch von knapp 30 Frauen hatte.
Auf seinem Schreibtisch stapeln sich Papierakten – und das, obwohl im Polizeirevier Schramberg seit einigen Wochen die elektronische Akte eingeführt ist. „Das sind alles Bewerbungen für die ausgeschriebene Stelle in unserem Geschäftszimmer“, erläutert Revierleiter Jürgen Lederer. Knapp 30 Frauen haben sich beworben – „so viele wie noch nie“. Er führt dies auf die wirtschaftlich angespannte Lage in der Industrie zurück. Die Einstellungstests für diesen gefragten Posten sind ordentlich gelaufen, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. „Da die Einarbeitungszeit für diese Stelle recht lange dauert, muss es am Ende wirklich passen.“