1 Die Täter hatten es auf einen metallverarbeitenden Betrieb abgesehen (Symbolbild). Foto: dpa

Nach einem versuchten Einbruch in eine Firma in Neufra gelang es der Polizei, die zwei Männer auf der Flucht zu schnappen. Sie sind allerdings wieder auf freiem Fuß.









Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Rottweil am Dienstag mitteilen, sind in den frühen Morgenstunden des Sonntags zwei Männer nach einem versuchten Einbruch in eine Firma von der Polizei auf ihrer Flucht festgenommen worden.