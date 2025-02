Die Beobachtung einer Anwohnerin der Vogesenallee in Kehl hat am Donnerstagabend zu einem glücklichen Wiedersehen eines Dackels und seines Herrchens geführt.

Zuvor war der Hundebesitzer in eine emotionale Schieflage geraten, nachdem sein siebenjähriger Dackel „Nemo“ spurlos verschwunden war. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Kehl ans Tageslicht brachten, soll sich eine 23-Jährige am Donnerstagvormittag auf ein Grundstück in der Daimlerstraße begeben haben. Was sie dazu bewog, „Nemo“ samt Halsband und Leine aus dem dortigen Hundezwinger in ihren Besitz zu bringen, sei unklar.

Fest stehe, dass der Dackel kurz vor 18 Uhr die Zeugin aufmerksam machte, weil er an der Ecke „Vogesenallee/Am Mühlplatz“ angeleint war und den Anschein erweckte, ausgesetzt worden zu sei. Die alarmierte Polizei deckte das Geschehen auf und nahm die 23-Jährige vorläufig fest, die mit dem Hund auf der Vogesenallee in Richtung eines Supermarkts unterwegs war. Mit dem Diebstahl konfrontiert, räumte sie die Tat ein und muss sich nun einem Strafverfahren stellen.