Polizei schlägt Alarm: Partnergewalt nimmt in der Ortenau drastisch zu

Die Zahl der polizeilich bekannten Gewalttaten in Beziehungen ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 um 20 Prozent gestiegen.
Ein 81-jähriger Mann soll nachts im Juli in Lahr seine Frau mit einem hölzernen Gegenstadt attackiert haben. Sie konnte sich in einem Raum in Sicherheit bringen und Hilfe rufen – ein Angehöriger brachte sie ins Krankenhaus. „Sie wurde bei dem Vorfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt“, heißt es in der Polizeimeldung von damals.