Polizei rückt wegen Streit an: Oberharmersbacher übergibt Waffe

Der Mann übergab der Polizei eine ungeladene, nicht schusstaugliche Waffe. Foto: pio3 Wegen eines Streits zwischen einer Frau und ihrem Lebensgefährten rückte die Polizei an. Eine Schusswaffe war im Spiel.







Zu einem Einsatz mehrerer Polizeistreifen kam es am Sonntagabend an einem Wohngebäude auf der Hub. Bei Streitigkeiten zwischen einer Frau und ihrem Lebensgefährten soll, wie die Polizei berichtet, auch eine Pistole eine Rolle gespielt haben. Nachdem die Frau die Wohnung verlassen hatte,konnte der Mann an der Haustüre von den Einsatzkräften der Polizei angesprochen werden. Dieser war kooperativ und händigte der Polizei eine ungeladene, nicht schusstaugliche sogenannte Anscheinswaffe aus. Der Grund der Streitigkeiten und ob es zu möglichen Bedrohungen oder einer Körperverletzung seitens des Lebensgefährten kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.