Polizei rückt in Villingen an Mann schießt mit Pistole mehrfach in die Luft – das droht dem Schützen

Weil ein Mann in der Goldenbühlstraße mit einer Pistole mehrfach in die Luft geschossen hatte, musste am Mittwochabend die Polizei in Villingen ausrücken. Was dem Schützen nun droht.