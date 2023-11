Polizei Rottweil ermittelt: Video gibt Anhaltspunkte auf Täter

1 Der Schaden ist noch nicht genau zu beziffern, dürfte aber sechsstellig sein. Foto: Terkowsky

52 Fahrzeuge eines Autohauses hat ein unbekannter Täter beschädigt. Er zerkratzte rundherum den Lack. Der entstandene Schaden ist immens. Das Video einer Überwachungskamera liefert Anhaltspunkte.









Motorhauben, Türen, Kotflügel und sogar die Dächer der Fahrzeuge eines Autohauses in der Tuttlinger Straße sind beschädigt. 52 sind es an der Zahl. Der Täter ist dabei äußerst gründlich vorgegangen. Denn die Schäden sind nicht nur oberflächlich, sondern reichen an vielen Stellen bis auf das Blech. Zwei große Fragen stellen sich im Nachhinein: Wer tut sowas und warum.