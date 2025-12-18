Polizei Offenburg berichtet: Wie Internetbetrüger in der Ortenau viele Millionen ergaunern

Mehrere hundert Fälle von „Cybertrading Fraud“ gab es laut Schätzung der Polizei in diesem Jahr im Raum Offenburg. Täter locken dabei online mit hohen Gewinnversprechen.
Enkeltrick, Schockanruf oder erfundene Geliebte – Möglichkeiten, auf einen Betrug reinzufallen gibt es viele. Die Polizei Offenburg warnt jetzt vor einem recht neuen Phänomen, dem sogenannten Cybertrading Fraud. Dabei werden Opfer durch Investitionsangebote mit angebliche hohen Renditen dazu gebracht, Geld an fremde Konten zu überweisen.