Polizei Offenburg berichtet: Wie Internetbetrüger in der Ortenau viele Millionen ergaunern

Mehrere hundert Fälle von „Cybertrading Fraud“ gab es laut Schätzung der Polizei in diesem Jahr im Raum Offenburg. Täter locken dabei online mit hohen Gewinnversprechen.

Enkeltrick, Schockanruf oder erfundene Geliebte – Möglichkeiten, auf einen Betrug reinzufallen gibt es viele. Die Polizei Offenburg warnt jetzt vor einem recht neuen Phänomen, dem sogenannten Cybertrading Fraud. Dabei werden Opfer durch Investitionsangebote mit angebliche hohen Renditen dazu gebracht, Geld an fremde Konten zu überweisen.

Weit mehr als zehn Millionen Euro Schaden seien in diesem Jahr durch die Betrugsmasche entstanden, informierte das Polizeipräsidium Offenburg bei einem Pressegespräch am Mittwochmorgen. Kriminalrat Philipp Kern und Polizeihauptkommissar Michael Rieber berichteten unter anderem von zwei konkreten Fällen im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums, bei denen Menschen teils nicht nur ihr Geld verloren haben.

Angebliche Steuern in Höhe von Zehntausenden Euro

So sei erst vergangene Woche ein Mann mittleren Alters aus dem Raum Offenburg über Facebook kontaktiert worden. Die Betrüger versicherten ihm, man könne durch künstliche Intelligenz besonders hohe Renditen erzielen. Der Mann habe daraufhin mehrere Zehntausend Euro auf ausländische Konten überwiesen, als er sich die versprochenen Gewinne auszahlen lassen wollte, wurde er gebeten, noch einmal Zehntausende Euro an angeblichen Steuern nachzuzahlen, woraufhin er Anzeige erstattete.

Eine anderes Opfer aus dem Raum Offenburg habe sich im vergangenen Jahr gar das Leben genommen, nachdem es realisiert hatte, auf einen Betrug hereingefallen zu sein. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, um zu verdeutlichen, was für Auswirkungen das Ganze haben kann“, erklärt Rieber.

„Die Fälle und Schäden haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht“, berichtet Kriminalrat Philipp Kern, der die Inspektion leitet. „Allein von 2024 auf 2025 gab es einen starken Anstieg“. Kern und sein Team von der Kriminalinspektion des Polizeipräsidiums Offenburg beschäftigen sich mit allen Fällen in der Ortenau, dem Landkreis Rastatt und Baden-Baden. „Das Phänomen stellt uns als Polizei vor einige Herausforderungen, es ist eine recht neue Form der Kriminalität“, so Kern.

Täter sitzen meist schwer erreichbar im Ausland

Das Perfide der Masche sei, dass die hohen, frei erfundenen Renditeversprechen gezielt die Gier der Opfer weckten, sodass diese ihr Vermögen – teils wider besseren Wissens – investierten. Kern warnt: „Wenn mit unrealistischen Gewinnen gelockt wird, sollten bei jedem die Alarmglocken läuten.“ Die Höhe der Schäden falle dabei sehr unterschiedlich aus, mal gehe es um etwa 100 Euro, mal um mehrere Zehntausend oder Hunderttausend Euro.

Die Täter suchen meist auf Sozialen Medien – Facebook, Instagram, Tiktok, aber auch auf Partnervermittlungsplattformen wie Tinder – ihre Opfer. Von den Betrügern geschaltete Werbeanzeigen versprechen dort hohe Rendite für bestimmte Investmentideen. Wenn die Opfer auf diese Anzeigen klicken, werden sie auf sehr professionell aussehende, aber gefälschte Webseiten gelockt. Dort werden sie aufgefordert, sich zu registrieren und ihre Personalien anzugeben.

„Ab da läuft der Betrug dann unterschiedlich ab“, berichtet Polizeihauptkommissar Rieber. „Manchmal fügen die Täter ihre Opfer in Chatgruppen hinzu oder schreiben sie direkt auf Messenger-Plattformen an, ein andermal rufen sie auch an und behaupten, ein persönlicher Investmentberater zu sein.“

Alle Menschen können betroffen sein

Durch dieses Verhalten solle eine Vertrauensbasis geschaffen werden. Meistens werden die Opfer daraufhin aufgefordert, 250 Euro als Investment auf ein Konto zu überweisen. „Das geht dann erstmal durch die Decke, dann wird Druck aufgebaut“, berichtet Rieber. „Den Opfern wird gesagt, dass die Rendite weiter steigen und sie sofort mehr investieren müssen.“

Die Täter seien in internationalen Gruppen organisiert und strukturiert, sie sitzen nicht in Deutschland. „Sie nutzen alles, was das Internet zu bieten hat, um ihre Identität zu verschleiern“, warnt Rieber. „Es ist häufig ein Totalverlust. Wenn das Geld einmal das Konto verlassen hat, ist es in aller Regel weg.“ Von diesem Betrug könne außerdem jeder betroffen sein, von Anfang 20 bis 80. Für die ältere Generation biete die Täterschaft häufig an, sich per Fernzugriff in den Computer einzuwählen und beispielsweise Krypto Währungen anzulegen.

Anmerkung der Redaktion

Berichterstattung über Suizid

In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge unter 0800/1110111 oder 0800/1110222 und unter www.telefonseelsorge.de/. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: www.suizidprophylaxe.de/

Präventionshinweise der Polizei

Das Polizeipräsidium Offenburg empfiehlt den Bürgern, sich grundsätzlich Zeit zu lassen, bevor sie Investitionen tätigen. Besonders bei Überweisungen an ausländische Konten sollen sie vorher recherchieren, häufig gebe es bereits Warnhinweise zu bestimmten Seiten, beispielsweise von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Sensible Daten wie Passwörter zum Online-Banking sollten nie im Internet herausgegeben werden. Bei Verdacht auf möglichen Betrug sollen die Bürger sich auch unbedingt bei der Polizei melden.