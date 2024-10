Mann soll Juwelier in Freiburg und Badenweiler überfallen haben

Die Polizei hat in Freiburg einen dringend tatverdächtigen Mann festgenommen.

Ein Mann hatte versucht in Freiburg und Badenweiler einen Juwelier zu überfallen. Die Polizei hat nun einen dringend Tatverdächtigen festgenommen.









Ein Mann soll am Montag, 23. September, versucht haben einen Juwelier in Freiburg und einen in Badenweiler zu überfallen.