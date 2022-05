Frau wirft in Schwenningen Flaschen aus dem Fenster

1 Die Randaliererin habe Flaschen aus dem Fenster geworfen. Symbolbild. Foto: Dick

Die Polizei hat am Montagabend eine 31-jährige Frau festgenommen, die aus einem oberen Stockwerk eines Hauses "In den Muslen" Flaschen auf die Straße geworfen hat. Sie verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten und einem Arzt.















Villingen-Schwenningen - Gegen 23 Uhr verständigten Zeugen die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen dort eine 31-jährige Frau an, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich nicht beruhigen ließ. Sie musste die aggressive Frau in Gewahrsam nehmen, die sich heftig wehrte und die Beamten beleidigte.

Nicht besser erging es einem Arzt, der bei ihr eine Blutprobe entnahm und sich dabei ebenfalls übelste Beleidigungen und Beschimpfungen anhören musste. Gegen die Frau läuft jetzt eine Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.