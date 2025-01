Mercedes zu schnell unterwegs Wieder schwerer Verkehrsunfall an der Schwenninger Steig – vier Verletzte

Abermals gibt es an der Schwenninger Steig einen schweren Verkehrsunfall zu beklagen. Ein hochmotorisierter Mercedes war am Sonntagabend offenbar zu schnell unterwegs und krachte in den Gegenverkehr. Es gibt vier Verletzte.