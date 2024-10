1 Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher. Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Eine 16-jährige Kawasaki-Fahrerin wurde bei Bad Dürrheim von einem unbekannten BMW-Fahrer angefahren, der anschließend geflohen ist.









Am Mittwoch kam es auf der Kreisstraße 5705 bei Bad Dürrheim, an der Auffahrt zur Bundesstraße 27 in Richtung Donaueschingen, zu einer Unfallflucht.