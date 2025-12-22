Polizei nennt Details: So gingen die Geldautomaten-Diebe im Mahlberger Rasthof vor

1 Die Polizei hat den Eingangsbereich der Raststätte abgesperrt. Foto: Piskadlo Von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in den Rasthof West bei Mahlberg ein. Auf Nachfrage unserer Redaktion nennt die Polizei Einzelheiten.







Link kopiert



Absperrband der Polizei flattert im Wind, die Scheibe der Eingangstür ist zerschmettert: Das Bild der Zerstörung lässt am Montagmittag erahnen, mit welcher Gewalt sich die Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang in den Mahlberger Rasthof West an der A5 verschafften. Gegen 3 Uhr hebelten sie Glastür auf und rissen den Geldautomaten aus der Verankerung. Dieser wurde rund vier Stunden später leergeräumt in einem Waldstück zwischen Ettenheim und Ringsheim gefunden.