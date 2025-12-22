Polizei nennt Details: So gingen die Geldautomaten-Diebe im Mahlberger Rasthof vor
Die Polizei hat den Eingangsbereich der Raststätte abgesperrt. Foto: Piskadlo

Von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in den Rasthof West bei Mahlberg ein. Auf Nachfrage unserer Redaktion nennt die Polizei Einzelheiten.

Absperrband der Polizei flattert im Wind, die Scheibe der Eingangstür ist zerschmettert: Das Bild der Zerstörung lässt am Montagmittag erahnen, mit welcher Gewalt sich die Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang in den Mahlberger Rasthof West an der A5 verschafften. Gegen 3 Uhr hebelten sie Glastür auf und rissen den Geldautomaten aus der Verankerung. Dieser wurde rund vier Stunden später leergeräumt in einem Waldstück zwischen Ettenheim und Ringsheim gefunden.

 

„Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat wohl angebunden und mutmaßlich mit einem unbekannten Fahrzeug herausgerissen und abtransportiert“, verrät die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion weitere Details zur Vorgehensweise der Täter. Wie viele an dem Einbruch beteiligt waren und mit welchem Auto sie flüchteten, werde derzeit noch ermittelt. Klar ist indes: „Der Schaden befindet sich im mittleren fünfstelligen Bereich“, heißt es weiter.

Von den Einbrechern und der Beute fehle jede Spur. Anhand des gefundenen Automatens ist laut Polizei jedoch davon auszugehen, dass die verbauten Farbpatronen das Geld beim Aufbruch zumindest zum Teil unbrauchbar gemacht haben.

Hinweise zur Tat werden unter Telefon 0781/21 28 20 erbeten.

