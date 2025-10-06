Behörde nennt Details: Polizeistreife griff vermisste Kinder in Lahr auf

1 Eine Polizeistreife übergab die Kinder Mitarbeitern des Sozialen Dienstes. Foto: Rehder Eine Zeugin brachte die Polizei auf die Spur der beiden sieben und fünf Jahre alten Geschwister, die in Lahr vermisst worden waren.







Die Kinder, nach denen die Polizei gefahndet hatte, befinden sich mittlerweile in der Obhut der Behörden. Am Montag nannte das Polizeipräsidium Offenburg weitere Details des Falles. Demnach erkannte eine Zeugin die Geschwister mit ihrer Mutter in Lahr wieder und verständigte die Polizei. Eine Streifenbesatzung habe das Mädchen und den Jungen daraufhin am Donnerstagnachmittag in Lahr aufgegriffen und Mitarbeitern des Kommunalen Sozialen Dienstes übergeben. Die Familie sei wohlauf gewesen.