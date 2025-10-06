Behörde nennt Details: Polizeistreife griff vermisste Kinder in Lahr auf
1
Eine Polizeistreife übergab die Kinder Mitarbeitern des Sozialen Dienstes. Foto: Rehder

Eine Zeugin brachte die Polizei auf die Spur der beiden sieben und fünf Jahre alten Geschwister, die in Lahr vermisst worden waren.

Die Kinder, nach denen die Polizei gefahndet hatte, befinden sich mittlerweile in der Obhut der Behörden. Am Montag nannte das Polizeipräsidium Offenburg weitere Details des Falles. Demnach erkannte eine Zeugin die Geschwister mit ihrer Mutter in Lahr wieder und verständigte die Polizei. Eine Streifenbesatzung habe das Mädchen und den Jungen daraufhin am Donnerstagnachmittag in Lahr aufgegriffen und Mitarbeitern des Kommunalen Sozialen Dienstes übergeben. Die Familie sei wohlauf gewesen.

 

„Aufgrund des Persönlichkeitsschutzes der Kinder können keine weiteren Angaben zu den Hintergründen gegeben werden“, hält sich die Polizei darüber hinaus bedeckt. Der soziale Dienst hatte, wie berichtet, den Jungen und das Mädchen am 16. September wegen Kindesgefährdung in Obhut nehmen wollen. Doch die Mutter, ihr Lebensgefährte und die Kinder hatten schon einen Tag zuvor die Wohnung mit Gepäck verlassen.

Daraufhin veröffentlichte die Polizei Fotos der Geschwister, eine Maßnahme, die sich letztlich ausgezahlt hat, da die Zeugin sie anhand dieser Aufnahmen erkannte.

Die Polizei hat die Fotos der Kinder mittlerweile von ihrer Internetseite gelöscht.

