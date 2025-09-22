Polizei muss kommen: Spiel der SF Dobel wird abgebrochen

Drei Platzverweise, eine Spielunterbrechung, jede Menge Beleidigungen, Zuschauer stürmen das Feld – und am Ende muss auch noch die Polizei kommen.
Was sich Spieler und Fans des FV Tiefenbronn beim Spiel in der Staffel 2 der Kreisklasse B gegen die SF Dobel erlaubt haben sollen, kann man zweifelsohne als Tiefpunkt bezeichnen: Nach drei Platzverweisen und einer Spielunterbrechung wurde die Begegnung nach 78 Minuten abgebrochen. Die von Tiefenbronner Seite ausgehende Aggressivität sei beispiellos gewesen.