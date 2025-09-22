Polizei muss kommen: Spiel der SF Dobel wird abgebrochen

Was sich Spieler und Fans des FV Tiefenbronn beim Spiel in der Staffel 2 der Kreisklasse B gegen die SF Dobel erlaubt haben sollen, kann man zweifelsohne als Tiefpunkt bezeichnen: Nach drei Platzverweisen und einer Spielunterbrechung wurde die Begegnung nach 78 Minuten abgebrochen. Die von Tiefenbronner Seite ausgehende Aggressivität sei beispiellos gewesen.

Acht Minuten Unterbrechung Der FV Tiefenbronn ging früh durch Davor Nakic (2.) in Führung, stad nach zwei Gelb/Roten (35. und 54.) aber nur noch mit neun Spielern auf dem Platz. In der 65. Minute sah zudem FVT-Torwart Mihai-Madalin Dobrica die Rote Karte und die SF Dobel einen Elfmeter zugesprochen, doch die Ausführung war zunächst nicht möglich. Mehrere Zuschauer hatten das Spielfeld betreten und versuchten, den Schiedsrichter auf diese Weise zu beeinflussen, damit dieser seine Entscheidung zurücknimmt. Der Referee wendete daraufhin das Stop-Konzept an und unterbrach die Partie für mehrere Minuten. Während sich die Spieler der Sportfreunde wartend in den eigenen Strafraum zurückzogen, sei die Stimmung auf Tiefenbronner Seite weiter aggressiv gewesen. Der Schiedsrichter ordnete das Bereitstellen weiterer Platzordner an.

Stimmung bleibt aggressiv

Nach acht Minuten der Spielunterbrechung suchte der Schiedsrichter das Gespräch mit dem Tiefenbronner Kapitän Leon Tofaj. Dieser teilte mit, dass seine Mannschaft das Spiel gerne fortsetzen würde. Mit Wiederanpfiff konnte Michael Müller für die SF Dobel den Elfmeter ausführen und glich zum 1:1 aus. Bei den Zuschauern, unter die sich inzwischen auch die des Platzes verwiesenen Spieler Milos Stanojkovic und Dejan Zarkovic gemischt hatten, soll die Atmosphäre aber weiter aggressiv gewesen sein.

Auch Kinder bedrohen

Als der Schiedsrichter in der 78. Minute den SF Dobel nach einem Foulspiel im Strafraum erneut einen Elfmeter zusprach, sei die Stimmung endgültig gekippt. Zwar konnten die Sportfreunde den Elfmeter diesmal umgehend ausführen. Erneut war Michael Müller erfolgreich und brachte die Gäste somit mit 2:1 in Führung. Doch anschließend stürmten mehrere Zuschauer das Spielfeld, die den Schiedsrichter beleidigten und bedrohten – darunter offenbar auch Kinder. Unter anderem wurde ihm Rassismus vorgeworfen.

Spieler der SF Dobel versuchten, den Unparteiischen zu schützen. Dieser wollte das Stop-Konzept kein zweites Mal anwenden, sondern brach das Spiel ab und alarmierte die Polizei. Geschützt von Spielern und Zuschauern der SF Dobel ging der Schiedsrichter in die Umkleidekabine, schloss diese von innen zu und wartete dort auf die kurz darauf eintreffende Polizei. Zusammen mit dem Beamten verließ der Referee das Tiefenbronner Sportgelände.

3:0-Wertung wird erwartet

Der FV Tiefenbronn war bis zu diesem Spiel Tabellenfünfter. Die SF Dobel stehen auf Rang vier. Mit einer zu erwartenden 3:0-Wertung wären die Sportfreunde punktgleich mit den beiden Führenden TSV Schömberg und Phönix Würm.