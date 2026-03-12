Polizei klärt den Vorfall: Junge hat Schulbücher, Pausenbrot und 5.000 Euro im Ranzen

Der Junge hatte die Scheine zu Hause entdeckt und wollte sie seinen Mitschülern zeigen. Diese durften sich die Geldscheine anschauen und auch einmal anfassen und daran riechen - um sich einmal reich fühlen zu können. Kein Wunder: „Wann sieht man schließlich so viel Geld auf einem Haufen?“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Eine Lehrerin wurde auf den ungewohnten Unterrichtsinhalt aufmerksam und informierte die Polizei.