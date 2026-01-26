Polizei klärt auf: Was passiert mit den in der Ortenau beschlagnahmten Drogen?

Nach Schlägen gegen den Drogenhandel stellt sich die Frage: Was passiert mit beschlagnahmtem Rauschgift? Der Ablauf ist klar geregelt – und endet nicht in der Ortenau.

Gleich mehrfach hat die Polizei im zweiten Halbjahr 2025 Erfolge bei der Bekämpfung des Drogenhandels in der Ortenau gefeiert. Bei mehreren Hausdurchsuchungen in Lahr und Appenweier wurden 16 Kilogramm Amphetamin, acht Kilogramm Streckmittel, mehr als 50 Ecstasy-Tabletten, Waffen und Handelsutensilien gefunden. Im November wurden dann noch einmal jeweils rund vier Kilogramm Marihuana und Amphetamin sichergestellt.

Rauschgift, das eigentlich für den illegalen Verkauf vorgesehen war. Doch was passiert mit den Drogen, die von der Polizei in der Ortenau im Zuge von Ermittlungen beschlagnahmt werden? „Sämtliche im Präsidiumsbereich sichergestellten Betäubungsmittel werden zur Untersuchung, Lagerung oder Vernichtung mittels eines Kuriers zum Landeskriminalamt verbracht, wo sie in einem zentralen Rauschgiftlager aufbewahrt werden“, teilt ein Sprecher des Offenburger Polizeipräsidiums auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Die sichergestellten Drogen sind oft Beweismittel für die Strafverfahren

Das heißt: In den regionalen Polizeipräsidien werden keine sichergestellten Drogen gelagert, „auch nicht in Offenburg“, so der Polizeisprecher. Der Weg, bis die Rauschmittel beim zentralen Lager angekommen sind, ist dabei nicht ohne Aufwand. Sowohl in den Polizeipräsidien als auch beim LKA herrsche ein „sensibler Umgang mit Betäubungsmitteln“, heißt es von der Offenburger Polizei.

Vier-Augen-Prinzip, um alles zu dokumentieren

Der Umgang mit den beschlagnahmten Drogen in den regionalen Präsidien erfolge dabei „im Vier-Augen-Prinzip“. Ihren Weg zum LKA mit Sitz in Stuttgart erfolgt dann „in versiegelten Behältnissen und wird gleichsam lückenlos dokumentiert“, so die Polizei. Beim LKA erfolge dann eine „erneute Kontrolle“ im Rahmen des weiteren Prozedere. Verluste von beschlagnahmten Drogen im Bereich des Offenburger Polizeipräsidiums seien dabei nicht bekannt.

Staatsanwaltschaft gibt Anordnung zur Vernichtung

Und was passiert mit den Drogen, wenn sie einmal beim LKA in dessen zentralem Lager sind? „Sichergestellte Betäubungsmittel sind in der Regel Beweismittel“, schreibt die Offenburger Polizei. Das heißt: Solange sie für ein Strafverfahren benötigt werden, werden sie aufbewahrt. Danach, sobald sie dafür nicht mehr benötigt werden, werden sie vernichtet. „Die Anordnung hierzu erfolgt durch die Staatsanwaltschaft“, so die Polizei.

Die Vernichtung der Drogen geschieht dann im Zuständigkeitsbereich des LKA – unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Wie so etwas aussehen kann, veröffentlichte die Stuttgarter Strafverfolgungsbehörde im Jahr 2024 in einem Video. Im Rahmen der „Operation Plexus“ wurde die bislang größte je in Deutschland beschlagnahmte Menge an Kokain – 35,5 Tonnen mit einem Straßenverkaufswert von rund 2,6 Milliarden Euro – beim LKA Baden-Württemberg zwischengelagert. Entdeckt wurden sie unter anderem im Hamburger Hafen, unter großen Sicherheitsvorkehrungen wurden sie nach Stuttgart zur Zwischenlagerung vor der Vernichtung gebracht.

Video liefert spektakuläre Einblicke in Drogenvernichtung

Einblicke gibt das Video, das das LKA im Juni 2024 in den Sozialen Medien veröffentlichte. „In einer spektakulären Aktion haben unsere Kolleginnen und Kollegen das beschlagnahmte Kokain in einer Müllverbrennungsanlage vernichtet“, schreibt das LKA.