Polizei klärt auf: Was passiert mit den in der Ortenau beschlagnahmten Drogen?

Nach Schlägen gegen den Drogenhandel stellt sich die Frage: Was passiert mit beschlagnahmtem Rauschgift? Der Ablauf ist klar geregelt – und endet nicht in der Ortenau.
Gleich mehrfach hat die Polizei im zweiten Halbjahr 2025 Erfolge bei der Bekämpfung des Drogenhandels in der Ortenau gefeiert. Bei mehreren Hausdurchsuchungen in Lahr und Appenweier wurden 16 Kilogramm Amphetamin, acht Kilogramm Streckmittel, mehr als 50 Ecstasy-Tabletten, Waffen und Handelsutensilien gefunden. Im November wurden dann noch einmal jeweils rund vier Kilogramm Marihuana und Amphetamin sichergestellt.