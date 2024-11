Gab es Bombendrohungen an Schulen in der Region?

1 Im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen sind zwölf Drohungen dieser Art eingegangen (Symbolfoto). Foto: Rene Ruprecht

Mehrere Schulen in Deutschland haben am Wochenende Bombendrohungen erhalten. Waren davon auch Schulen in der Region betroffen? Unsere Redaktion hat bei der Polizei nachgefragt.









Allein in Stuttgart haben mindestens 16 Schulen am Wochenende eine E-Mail bekommen, in der eine Explosion angekündigt worden war. Auch andere Schulen in Baden-Württemberg waren betroffen. Das berichtete die Stuttgarter Polizei und das Innenministerium gegenüber dem SWR.