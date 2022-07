1 Betrüger haben einem Mann 200 Euro aus der Tasche gezogen. (Symbolbild) Foto: Simon

Fluorn-Winzeln - Der Betrüger schickte dem Mann vor kurzem per WhatsApp eine Nachricht, in der er sich als Tochter ausgab und vortäuschte, das Handy verloren zu haben. In seiner Nachricht bat er um eine Überweisung einer dringenden Rechnung, was der Mann auch ohne nachzufragen veranlasste. Er überwies einen Betrag von über 2000 Euro auf das angegebene deutsche Konto.

Als der Betrug aufflog, wandte er sich an die Bank, die jedoch keine Rückabwicklung veranlassen konnte, weil der Betrag bereits in eine Kryptowährung umgetauscht worden war. Die Identität des Betrügers konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsarten und bittet, bei Geldforderungen, auch von nahen Angehörigen, vorsichtig zu sein und sich nicht unter Druck setzen zu lassen.