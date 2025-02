Polizei in Villingen rüstet sich: Protest gegen AfD – ein geplantes Lichtermeer und ein Aufmarsch der Antifa

Ein Aktionstag von „VS ist bunt“ gemeinsam mit Bündnispartnern, eine Kundgebung der Antifa und eine Veranstaltung der AfD: Am kommenden Samstag treffen in der Villinger Innenstadt politische Gegner aufeinander. Die Polizei wappnet sich.

Die politischen Diskussionen vor der Bundestagswahl haben in den vergangenen Tagen deutlich Fahrt aufgenommen – insbesondere aufgrund des gescheiterten Migrationsgesetzes der CDU und der Rolle der AfD in diesem Zusammenhang. Der Diskurs ist schärfer geworden, die Fronten sind teilweise verhärtet. In Villingen drohen nun am Samstag direkte Konfrontationen von politischen Gegnern.

Anlass ist eine AfD-Veranstaltung am kommenden Samstag um 19 Uhr im Theater am Ring. Unter dem Titel „Deutschland zuerst“ laden die Rechtspopulisten im kleinen Saal zu einem Bürgerdialog ein. Dabei wird der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier gemeinsam mit Sebastian van Ryt, AfD-Bundestagskandidat für den Schwarzwald-Baar-Kreis, zu den Interessierten sprechen.

Das Offene Antifaschistische Treffen VS hat bereits eine Demonstration gegen die Veranstaltung angekündigt – „alle gemeinsam gegen den Rechtsruck“ fordert die Antifa in einem Beitrag bei Instagram. Die nach Angaben des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg linksextremistische Gruppe wittert nach den Abstimmungen im Deutschen Bundestag auch bei der CDU „rassistische Stimmungsmache“.

Ab 16 Uhr Aktionsstand von „VS ist bunt“

Aber auch das gemäßigte Lager zeigt am Samstag Flagge. Die Initiative „VS ist bunt“ lädt zu einem besonderen Aktionstag ein, der eigenen Angaben zufolge unter dem Motto „Vielfalt leben – Demokratie wählen“ steht. Ab 16 Uhr wird ein Aktionsstand in Villingen eröffnet, der zahlreiche Aktivitäten und Informationen rund um die bevorstehenden Bundestagswahlen bieten soll. Vor dem Riettor in der historischen Innenstadt gibt es von 16 bis 19 Uhr mehrere Aktionen.

Im Rahmen dieser Aktion wird eine Fotoaktion für Social Media angeboten, bei der die Teilnehmer ihr persönliches Foto für Demokratie und Vielfalt erstellen können. „Am Stand selbst kann man seine Message für Demokratie und Vielfalt festhalten“, erklärt Mitorganisator und SPD-Stadtrat Nicola Schurr.

Um 18 Uhr soll ein Lichtermeer leuchten

Gemeinsam mit den Bündnispartnern – darunter Omas gegen Rechts, Seebrücke VS, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Villingen-Schwenningen und IG Metall VS – möchten die Akteure ins Gespräch kommen. Laut Schurr gibt es auch ein eigens entwickeltes Quizspiel. „Dieses soll dazu einladen, sich mit Freunden oder der Familie über Demokratie und Vielfalt auszutauschen“, so Schurr. Mit dem gleichen Thema beschäftigt sich darüber hinaus ab etwa 17 Uhr ein Poetry Slam.

Auf die Unterstützung von hunderten Bürgern hofft „VS ist bunt“ um 18 Uhr, hier sei der Höhepunkt des Tages geplant, heißt es in einer Mitteilung: In Anlehnung an ähnliche Aktionen in vielen anderen Städten Deutschlands soll ein Lichtermeer leuchten. „Beim Läuten der Münsterglocken und mit Gesang setzen wir ein starkes Zeichen gegen Hass und Hetze und für Vielfalt und Demokratie.“

Polizei rüstet sich für „jedweden Verlauf“

Angesichts der drohenden Konfrontationen mit der AfD-Veranstaltung im Theater am Ring wappnet sich die Polizei, wie deren Sprecher Daniel Brill auf Anfrage unserer Redaktion erklärt: „Wir rüsten uns für jedweden Verlauf.“ Hierfür sei es notwendig, auch zusätzliche Einsatzkräfte außerhalb von VS anzufordern.

Die geplante Anzahl der Beamte werden zwar seitens der Polizei wie gewöhnlich nicht kommuniziert, „wir werden aber Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz bekommen“, so Brill. Zwar sei man angesichts der derzeit zahlreichen Einsätze im Rahmen des Bundestagswahlkampfs in der Lage, auch „dicht beieinanderliegende Veranstaltungen polizeilich zu begleiten“, über Unterstützung sei man „natürlich immer dankbar“.

Kommt es auch zu Sperrungen?

Zum Polizeipräsidium Einsatz gehören beispielsweise die Bereitschaftspolizeidirektionen in Göppingen und Bruchsal mit ihren taktischen Einsatzeinheiten und Polizeireitstaffeln, die die örtlichen Polizeipräsidien bei besonderen Einsatzlagen unterstützen. Inwiefern es im Bereich des Theaters am Ring aufgrund des Einsatzes auch zu möglichen Sperrungen im Verkehr kommt, ist bislang noch nicht bekannt.