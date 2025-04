1 In Schramberg ist ein Taxifahrer attackiert worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Karmann

Noch Unbekannte haben in Schramberg einen Taxifahrer attackiert. Nach einem kurzen Gespräch mit dem am Busbahnhof geparkten Fahrer, forderten sie gewalttätig Geld.









Zwei unbekannte Männer haben am späten Donnerstagabend am Busbahnhof versucht, einen Taxifahrer auszurauben. Gegen 23.30 Uhr traten die Täter an das geparkte Taxi in der Berneckstraße heran und verwickelten den Fahrer zunächst in ein Gespräch.