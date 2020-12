Polizei in Schramberg berichtet So ist der Streifendienst während der Corona-Ausgangssperre

So wurden in den vergangenen Tagen von Lesern kurz vor Toresschluss um 20 Uhr Polizeikontrollen an neuralgischen Punkten in mehreren Orten gemeldet. "Das wird in nächster Zeit einer der Schwerpunkte unserer Arbeit sein. Es wird abends und nachts verstärkt kontrolliert", bestätigt Jürgen Lederer, Leiter des Polizeireviers Schramberg, die Meldungen der Leser.

Die Meisten kommen von der Arbeit

Bislang – die Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr gilt seit Samstag - habe es keine Probleme gegeben, so der Revierleiter. "Wir haben noch keinen Verstoß geahndet", sagt er. Die Menschen hielten sich an die Regelung.

Die meisten Personen, die abends kontrolliert worden seien, seien von der Arbeit gekommen. "Einige wenige haben das mit der Ausgangssperre am Anfang auch noch gar nicht gewusst", sagt Lederer. Diese sei sehr kurzfristig angeordnet worden, daher seien die Beamten mit viel Fingerspitzengefühl vorgegangen. Die Polizisten können im Einzelfall nach ihrem Ermessen entscheiden. "Die Einsicht der Kontrollierten spielt da eine Rolle", gibt er Einblicke. Zudem habe eine kontrollierte Person bessere Karten, wenn sie alleine in einem Auto sitze als wenn dieses voll besetzt sei – was ebenfalls nicht erlaubt sei.

Nur mit "triftigem Grund"

Ansonsten gelte derzeit der Paragraf 1a der Corona-Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg. Dieser trägt den Titel "Befristete Maßnahmen zur Abwendung einer akuten Gesundheitsnotlage". Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung zwischen 20 und 5 Uhr sei nur mit triftigen Gründen erlaubt, heißt es dort.

Hierzu zählen beispielsweise berufliche Verpflichtungen, die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, die Versorgung von Tieren, die Begleitung und Betreuung Sterbender und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen sowie die Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen. Kurios: Erlaubt ist laut Verordnung auch der Besuch von Schulen und Kindertagesstätten zu nachtschlafender Zeit.

In dieser mitunter trostlosen Zeit muss man gute Nachrichten wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Jürgen Lederer hat eine solche parat: "Die dunkle Jahreszeit ist eigentlich Hochsaison für Einbrecher." Dieses Problem dürfte aber in diesem Jahr verschwindend gering sein – weil potenzielle Einbrecher nachts agieren und jederzeit mit einer Kontrolle rechnen müssen, wenn sie nach der Tat mit dem Auto unterwegs sind.

Keine verwaisten Häuser

Zudem werde, so Lederer, meist in verwaiste Häuser eingebrochen, deren Bewohner verreist sind. Doch mit Reisen ist es derzeit Essig, sodass jeder – gezwungenermaßen – zuhause sitzt. Das wissen natürlich auch Ganoven und so haben diese Sendepause. Der Revierleiter hat einen simplen, aber effektiven Tipp zum Schutz vor Einbrüchen parat: "Das Licht brennen lassen."

Noch an einer anderen Front haben es die Polizisten derzeit einfacher: Es müssen keine Streitigkeiten bei Veranstaltungen oder in und um Kneipen herum geschlichtet werden.

Für den befürchteten Anstieg der häuslichen Gewalt durch den Lockdown gebe es bislang noch keine Anzeichen, sagt Lederer.