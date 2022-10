Polizei in Schramberg

1 Einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer hat die Polizei auf der Straße "Am Hammergraben" aus dem Verkehr gezogen. Foto: Symbolbild pixabay_TechLine

Einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer hat die Polizei am Sonntagmittag in Schramberg aus dem Verkehr gezogen.















Schramberg - Bei der Kontrolle des 63-jährigen Opel Fahrers in der Straße "Am Hammergraben" bemerkten die Beamten laut Polizeibericht Anzeichen von Drogeneinfluss, was ein Drogenvortest bestätigte.

Der Mann musste das Auto abstellen und eine Blutprobe abgeben. Er gelangte wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zur Anzeige.