Polizei in Rottweil: Verdächtiger löst Einsatz an Synagoge der Israelitischen Kultusgemeinde aus

Ein Polizeieinsatz bei der Rottweiler Synagoge sorgte kürzlich für Aufsehen. Eine Bürgerin hatte die Kräfte wegen eines Verdächtigen alarmiert.
Dass die Polizei an der Rottweiler Synagoge in der Nägelesgrabenstraße immer wieder Präsenz zeigt und die Umgebung beobachtet, ist bekannt. Aufregung herrschte hingegen am Morgen des 23. Februar. Eine Zeugin hatte nach einer aus ihrer Sicht verdächtigen Beobachtung die Polizei gerufen. Auf Nachfrage erhalten wir von Fabian Herkommer, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, Details zum Einsatz.