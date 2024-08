1 Die Polizei löste die handfeste Auseinandersetzung auf. (Symbolfoto) Foto: Carsten Rehder/dpa

Rottweil in Aufruhr: Am Mittwochnachmittag sorgte eine Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen an der Kreuzung in der Innenstadt für großes Aufsehen.









Viele beobachteten das Szenario vom Fenster oder der Straße aus. Manche filmten, was sich dort an der Kreuzung am Friedrichsplatz ereignete. Hupende Autos und Gebrüll machten auf die Streiterei zwischen mehreren Männern aufmerksam. Eine vorbeifahrende Frau hielt an und versuchte offenbar, die Streitenden zu trennen.