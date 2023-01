Polizei in Rottweil

2 Noch steht der Bauzaun: Der Neubau von der Kaiserstraße aus. Foto: Otto

Jetzt läuft der Endspurt: Nach einigen Verzögerungen geht der Erweiterungsbau der Kriminalpolizei in Rottweil der Fertigstellung entgegen. Der Bau steht für die Stärkung des Polizeistandorts Rottweil – wird allerdings teurer als gedacht.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Der mächtige Bau, der sich an das bestehende Polizeigebäude an der Kaiserstraße anschließt, sieht von außen schon ziemlich fertig aus. Wer um die Ecke in den Innenhof schaut, sieht allerdings, dass die Handwerker noch kräftig bei der Arbeit sind. 2017 hatte das Land die Pläne bekannt gegeben. Jetzt erfahren wir auf Nachfrage beim Finanzministerium, dass die Einweihung näher rückt.