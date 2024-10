Polizei in Rottenburg und Umgebung: Neuer Revierleiter Philipp Kugler nimmt die Arbeit auf

Seit dem 1. Oktober hat das Polizeirevier Rottenburg einen neuen Chef: Polizeirat Philipp Kugler, 34 Jahre alt, hat die Leitung des Reviers übernommen. Er tritt damit die Nachfolge des ersten Polizeihauptkommissars Marco Renner an, der bereits im März dieses Jahres die Leitung des Polizeireviers in Hechingen übernahm. Bis zur offiziellen Amtsübernahme durch Kugler führte der erste Polizeihauptkommissar Markus Ulrich das Revier interimsweise, er bleibt weiterhin stellvertretender Revierleiter.

Vielseitige Karriere

Philipp Kugler blickt bereits auf eine vielseitige Karriere zurück. 2012 begann er seine Ausbildung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. Seine Studienzeit führte ihn nach Böblingen und Villingen-Schwenningen, bevor er 2016 zum Polizeirevier Reutlingen versetzt wurde. Dort war er bis 2019 in einer Dienstgruppe tätig.

Danach sammelte Kugler in verschiedenen Führungspositionen beim Polizeipräsidium Reutlingen Erfahrungen, bevor er 2022 ein Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster aufnahm.

Für rund 68 Mitarbeiter verantwortlich

Nach seinem Abschluss und dem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst wurde Kugler Ende September dieses Jahres in den neuen Rang erhoben und übernimmt nun die Leitung des Polizeireviers Rottenburg. In seiner neuen Funktion ist er nun für rund 68 Mitarbeiter sowie für die Sicherheit der Bevölkerung in Rottenburg und Ammerbuch, Bodelshausen, Hirrlingen, Neustetten und Starzach verantwortlich.

Philipp Kugler ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt mit seiner Familie in Tübingen.