Polizei in Rosenfeld: Geldkassette aus Verkaufdautomat entwendet – Tatverdächtiger rasch gefasst

Nach dem Aufbruch eines Verkaufsstands in Rosenfeld hat die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. In seinem Auto fanden die Beamten das Diebesgut sowie geringe Mengen Betäubungsmittel.
Nach dem Aufbruch eines Verkaufsautomaten für Lebensmittel am frühen Sonntagmorgen verzeichnete die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg, wie die Polizei mitteilte. Gegen 3 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie sich ein zunächst unbekannter Täter an dem vor einem Gebäude im Falltorweg aufgestellten Automaten zu schaffen machte und die darin befindliche Geldkassette entwendete.