Polizei in Pfalzgrafenweiler

Eine Eigentümerin hat einen noch Unbekannten auf frischer Tat ertappt.

Ein noch Unbekannter ist während seines versuchten Wohnungseinbruches von der Eigentümerin überrascht worden. Der Täter konnte flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.









Am Sonntag, gegen 14.25 Uhr, ist es in der Langenwiesentalstraße in Pfalzgrafenweiler-Edelweiler zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen. Der Täter wurde während der Tat von der Eigentümerin überrascht und flüchtete anschließend unerkannt.