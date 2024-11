Vor allem Gewalt- und Cyberkriminalität nehmen in Oberndorf an Bedeutung zu. Moderne Ausstattung ist ein zentraler Baustein für die Polizeiarbeit.

Die veränderte Kriminalitätslage sowie die materielle und personelle Ausstattung des Oberndorfer Polizeireviers waren die zentralen Themen beim Revier-Besuch des FDP-Landtagsabgeordnetes Daniel Karrais und des stellvertretenden Bürgermeisters der Stadt, Dieter Rinker (FWV).

„Oberndorf zählt nach wie vor zu den sichersten Städten in Baden-Württemberg. Doch auch hier zeigt sich, dass sich die Kriminalitätslage in den letzten Jahren verändert hat“, erklärte Karrais nach dem Austausch.

Angriffe auf Beamte bereiten Sorge

Laut Kriminalitätsstatistik 2023 stieg die Anzahl der erfassten Straftaten in der Neckarstadt im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent. Während weniger Einbrüche zu verzeichnen sind, nehmen etwa Gewaltdelikte und Cyberkriminalität an Bedeutung zu – eine Entwicklung, die hohe Anforderungen an die Ausstattung und Personal stelle. Dem Landtagsabgeordneten Karrais bereiten zudem die landesweit zunehmenden Angriffe gegen Polizeibeamte Sorgen: „Es ist besorgniserregend, dass Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit immer häufiger angegriffen werden. Hier müssen wir mit besserer Ausrüstung und härteren Strafen reagieren“, so Karrais.

FDP-Landstagsabgeordneter Daniel Karrais macht sich im Polizeirevier im Oberndorfer Klosterbau vor Ort ein Bild. Foto: Karrais

Personell stehe das Oberndorfer Revier gut da. Der Generationswechsel der vergangenen Jahre brachte viele junge Polizisten ins Team, die von der Erfahrung der langjährigen Einsatzkräfte profitierten, hieß es im Gespräch.

„Unsere Polizei in Oberndorf ist gut aufgestellt. Der demografische Wandel bleibt jedoch langfristig eine Herausforderung. Wir müssen weiter junge Menschen für den Polizeidienst gewinnen, um die Einsatzfähigkeit langfristig zu sichern“, so der FDP-Politiker.

Es braucht noch mehr moderne Elektronikgeräte

Einblicke gab es auch in die materielle Ausstattung des Reviers, darunter das neue Poliphone, ein standardisiertes Smartphone für Polizisten, das nun flächendeckend, von den Einsatzkräften verwendet wird. „Die Einführung der Poliphone hat lange gedauert, ist aber richtig. Durch die Digitalisierung der Polizeiarbeit wird diese moderner. Das kann aber nicht das Ende sein. Wir brauchen jetzt standardmäßig Laptops oder Tablets in jedem Streifenwagen, um die digitale Aufnahme und Abfrage von Vorgängen zu beschleunigen“, fordert Karrais.