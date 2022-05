1 Die Zahl der Betrugsfälle im Internet hat 2021 deutlich zugenommen. Foto: © Syda Productions – stock.adobe.com

Der positive Trend setzt sich fort. Die Zahl der Straftaten in Oberndorf sinkt weiter deutlich. Doch kann dieses Niveau auch in Zukunft gehalten werden?















Oberndorf - Timo von Au, seit 1. Mai neuer Polizeirevier-Leiter in Oberndorf, gab am Dienstag im Gemeinderat einen Einblick in die Kriminalstatistik für das Jahr 2021. Diese sei wieder von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt, so von Au. Die Zahl der erfassten Straftaten ging insgesamt zurück. Doch bei einigen Delikten wurde ein starker Anstieg verzeichnet.

Betrüger schlagen im Internet zu

So wurden im Bereich der Internet-Kriminalität deutlich mehr Fälle erfasst. Die Zahl stieg von sieben auf 23. Diese Entwicklung entspreche dem landesweiten Trend. "Straftaten verlagern sich immer mehr in den virtuellen Raum", so von Au. Internet-Betrug sei wesentlich lukrativer und einfacher als beispielsweise Einbrüche.

Da die Spuren der Täter oft ins Ausland führen, seien die Ermittlungen nicht einfach. Die Polizei müsse sich immer intensiver mit Cyberkriminalität auseinandersetzen und verstärkt Ressourcen in diesem Bereich investieren.

Für Betroffene können dabei immense finanzielle Schäden entstehen. Neben Fake-Shops im Internet seien Betrugsmaschen auf WhatsApp immer wieder ein Problem. In jüngster Vergangenheit kam es vermehrt zu Enkeltrick-Fällen. Die Betrüger geben sich dabei im Messenger als Angehörige in einer Notlage aus und drängen auf eine Geldüberweisung. Auch wenn man bemüht sei, die Bevölkerung zu sensibilisieren, gebe es immer noch Bürger, die solchen Betrugsversuchen zum Opfer fallen.

Sexualdelikte verdoppelt

Die Zahl der Sexualdelikte hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. 18 Fälle wurden insgesamt erfasst. Das sei mitunter auf eine erhöhte Anzeigenbereitschaft der Bevölkerung zurückzuführen, so der Revierleiter.

In den anderen Deliktsfeldern wurden allerdings durchweg Rückgänge verzeichnet. Die Gesamtzahl der Straftaten fiel von 524 auf 430 – ein Rückgang von 17,9 Prozent. Die Anzahl der Straftaten pro 100 000 Einwohner ging im Vergleich zum Vorjahr um 18,9 Prozent zurück und ist nun auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren.

Aufklärungsquote erreicht Rekordwert

Diese Entwicklung spiegelt einen landesweiten Trend. Doch in Oberndorf sei der Rückgang besonders stark. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg ist dieser Wert um 9,7 Prozent zurückgegangen, im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz sogar nur um 3,9 Prozent. Die Aufklärungsquote stieg von 69,8 auf 76,3 Prozent und erreichte damit den höchsten Wert seit 2003. Der Landesdurchschnitt lag 2021 bei 65,3 Prozent.

Eine positive Entwicklung gab es auch bei den Deliktfeldern, die auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung einen großen Einfluss haben. Dazu zählen Rohheitsdelikte, wie Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung oder Bedrohung. Die Zahl der Fälle fiel von 78 auf 71, die Aufklärungsquote lag hier bei 94,4 Prozent. Bei den Körperverletzungen – hier wurde ein Rückgang von 50 auf 45 Fälle verzeichnet – liege die Aufklärungsquote sogar bei 100 Prozent.

Weniger Gewalt gegen die Polizei

Im Bereich der Straßenkriminalität haben sich die Straftaten halbiert. Es wurden 49 Fälle erfasst, 2020 waren es noch 98. Die Zahl der Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum sank von 22 auf zwölf. Sachbeschädigungen und Rauschgiftdelikte seien ebenso zurückgegangen wie Diebstahlsdelikte. In den vergangenen zwei Jahren habe es in Oberndorf keine Wohnungseinbrüche gegeben.

In einem Deliktfeld gab es noch eine Besonderheit: Während im Landkreis 21 mehr Fälle von Gewalt gegen Polizisten erfasst wurden, konnte in Oberndorf ein Rückgang von sieben auf fünf festgestellt werden.

Der Rückgang an Straftaten führt letztlich auch zu einem Rückgang der Tatverdächtigen. Hier ist die Zahl von 311 auf 283 gefallen. Der Anteil der nicht-deutschen Tatverdächtigen ist von 32,2 Prozent auf 26,5 Prozent zurückgegangen.

Mehr Personal erforderlich

Die vorgestellten Zahlen seien erfreulich, doch müsse sich noch zeigen, wie sich die Lage nach Corona weiterentwickelt, so Bürgermeister Hermann Acker. Dieter Rinker (FWV) ist der Ansicht, dass landesweit das Personal der Polizei aufgestockt werden müsse, um auch in Zukunft dieses Niveau halten zu können. Timo von Au stimmte ihm zu. Die Polizei müsse immer mehr Deliktfelder bearbeiten, die Aufarbeitung der Straftaten werde immer aufwendiger – und das bei bisher gleichbleibendem Personal.

Ruth Hunds (SPD) fragte nach dem Frauenanteil und nach deren Akzeptanz in der Bevölkerung. Von Au erklärte, dass in jeder Dienstgruppe mindestens eine weibliche Beamtin vertreten sei. Die Beamtinnen würden auch von Bevölkerung akzeptiert. Gemischte Streifen seien inzwischen an der Tagesordnung, eine reine Frauenstreife gebe es hingegen noch nicht. Das könnte sich in Zukunft ändern. Wie es dann mit der Akzeptanz aussehen wird, müsse sich zeigen.

