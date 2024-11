Polizei in Mössingen: Betrunkener Busfahrer verursacht Unfall

Einem Busfahrer, bei dem die Polizei einen Alkoholwert von über zwei Promille festgestellt hat, wurde am Montag der Führerschein entzogen. Zuvor hatte er einen Unfall verursacht.

Ein mutmaßlich betrunkener Busfahrer hat am Montagnachmittag bei Mössingen einen Verkehrsunfall verursacht. Der 29-Jährige war nach Polizeiangaben gegen 17 Uhr mit einem unbesetzten Linienbus, der sich auf Betriebsfahrt befand, auf der L 385 vom Kreisverkehr herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in den Heerweg Richtung Ortsmitte kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fiat 500 einer 55 Jahre alten Frau.

Autofahrerin leicht verletzt

Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, so dass sie mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Bei dem Unfallverursacher stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Alkohol-Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Der Busfahrer musste nach der fälligen Blutentnahme seine Fahrerlaubnisse aushändigen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 8000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens zu Beeinträchtigungen.